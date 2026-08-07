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Появились подробности попытки снять «Яблоко» с выборов

Появились подробности попытки снять «Яблоко» с выборов

Иск партии «Родина» в Верховный Суд России о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму связан с финансами. Подробности попытки не допустить Яблоко до выборов появились в публикации ТАСС с заявлением главы «Родины», депутата Госдумы Алексея Журавлева.

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