Что будет с абрикосом у кинотеатра Маяковский в Омске? Ранее мы рассказывали, что у старейшего кинотеатра начались работы по благоустройству территории.
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