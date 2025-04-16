Односторонняя выгода для США. Вот как прошли переговоры по недрам Украины

В то же время СМИ сообщали, что переговоры проходили в антагонистической атмосфере Владимир Зеленский заявил, что переговоры технических команд Украины и США по соглашению о полезных ископаемых были "позитивными".
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