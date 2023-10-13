Воспитателей новосибирского детсада обвинили в истязании детей

СУ СК РФ по Новосибирской области Двум воспитателям частного новосибирского детского сада предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми и их истязании, сообщили 13 октября в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.
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