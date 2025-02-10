Небензя: Россия выступает «за мир, а не перемирие» на Украине

Условия РФ должны быть выполнены Россия выступает «за мир, а не перемирие» в контексте украинского кризиса, при этом мир возможен только при выполнении российских условий, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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