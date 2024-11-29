Мужской поступок.27 августа 1981 года — черный день в истории отечественного хоккея. Именно тогда в автокатастрофе трагически погиб один из сильнейших форвардов в истории этого вида спорта — Валерий Харламов.
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