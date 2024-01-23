Меня тут постоянно попрекают, что я богатую демократическую Европу рисую черными красками. Ну просто порочу ее доброе имя.
Счастливая жизнь немецких пенсионеров.
Комментарии
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Olegus
- Что у нас? У нас тьфу! Срамота одна. - Водка, бляди, да поножовщина. - То ли дело в Японии! - Саке, гейши, харакири...
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5 час.
Александр Симаков
Да, а в райском саду бренди, хамон, пикули, руккола! ... А у нас ? Самогон, окорок, солёные огурцы да ГУСЕНИЧНИК посевной.😀
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5 час.
Александр Широков
👍👍👍👍👍
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5 час.
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