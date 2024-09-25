Байден в последний раз выступил на Генассамблее ООН в качестве президента США ▫️Он отказался отвечать на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США к возможной войне с Россией.
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Юрий анин
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22 час.
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Байден в последний раз выступил на Генассамблее ООН в качестве президента США ▫️Он отказался отвечать на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США к возможной войне с Россией.
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