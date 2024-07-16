Трагедия на воде: более 200 детей утонули в России с начала лета

На Кубани за лето утонул 51 человек, среди них 6 – дети Трагические случаи происходят из-за несоблюдения элементарных правил безопасности: купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, а также недостаточный родительский контроль.
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