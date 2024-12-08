Роспотребнадзор запустит «горячую линию» по качеству новогодних товаров ☎️ Тематическая горячая линия будет работать с 9 по 20 декабря.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Роспотребнадзор запустит «горячую линию» по качеству новогодних товаров ☎️ Тематическая горячая линия будет работать с 9 по 20 декабря.