В Литве обсудили возможность демилитаризации Калининграда Юлия ЧелкановаКандидат на пост премьер-министра Литвы Артурас Зуокас выступил с инициативой, которая может изменить стратегическую ситуацию в Балтийском регионе.
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