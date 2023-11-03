Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Станислав Курганский
    Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны...Южан стали выдвор...
  • Николай Берлизов
    Ухо???😜"Как Путин скажет...
  • Семен Дремин
    закопать .ублюдков..................................................................."Не притворяйся, ...

Запад возмущен предательским ростом мощи России

Запад возмущен предательским ростом мощи России

Признаем очевидное: Россия совершила очередное предательство и цинично нанесла коллективному Западу удар в спину, чем подтвердила свою непредсказуемую варварскую сущность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Bogdanov
А в Крыму батон нарезной в прошлом году стоил 25 рублей, а сегодня всего 41! Подумаешь, всего то разница в 16 рублей.
Ответить
1 д.
МЗ
Малик Зиганшин
да вы всегда боТато жили, и продолжайте, продолжайте...😂
Ответить
14 час.
Юрий Золотарев
Ццорррт подэри!!! Ну вот КАКК довэрьятть Росыи??
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх