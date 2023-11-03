Признаем очевидное: Россия совершила очередное предательство и цинично нанесла коллективному Западу удар в спину, чем подтвердила свою непредсказуемую варварскую сущность.
Запад возмущен предательским ростом мощи России
Комментарии
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Vladimir Bogdanov
А в Крыму батон нарезной в прошлом году стоил 25 рублей, а сегодня всего 41! Подумаешь, всего то разница в 16 рублей.
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1 д.
МЗ
Малик Зиганшин
да вы всегда боТато жили, и продолжайте, продолжайте...😂
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14 час.
Юрий Золотарев
Ццорррт подэри!!! Ну вот КАКК довэрьятть Росыи??
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8 час.
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