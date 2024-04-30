Философ Дугин сравнил сюжет "Матрицы" или "Терминатора" с будущим Запада

В американских фильмах описано будущее Запада, при этом светлого традиционного будущего не показывает ни одна из футуристических картин, а для будущего вроде "Терминатора" или "Матрицы" уже сейчас немало заделов, заявил российский философ Александр Дугин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.