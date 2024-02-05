Появились первые изображения седана Lynk & Co 07

Появились первые изображения седана Lynk & Co 07В обширной гамме бренда Lynk & Co (создан компаниями Geely и Volvo) есть много разномастных кроссоверов, но седан только один — модель 03 образца 2017 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии