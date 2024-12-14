Руанда подала заявку на проведение Гран При Формулы 1 на новой трассе

Pamoja Tours and TravelСлухи о возвращении Формулы 1 в Африку начинают получать подтверждения. Несмотря на отсутствие официального анонса, автодром «Кьялами» в ЮАР начал подготовку к масштабной реконструкции трассы и прилегающей инфраструктуры.
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