Поздравить кондитера с профессиональным праздником стоит 3 мая 2024 года оригинальными стихами AdministratorВ этот пятничный день, 3 мая 2024 года, в Российской Федерации отмечается прекрасный праздник — День кондитеров.
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