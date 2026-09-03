В Рязани 65-летняя женщина фиктивно зарегистрировал 13 мигрантов

В ходе проверки было установлено, что 65-летняя женщина прописала в своей квартире на улице Великанова 13 уроженцев одной стран Средней Азии и Латинской Америки в возрасте от 20 до 66 лет.
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