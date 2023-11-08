В Румынии создадут центр подготовки пилотов ВСУ на истребителях F-16

В Румынии создадут учебный центр, в котором будут готовить украинских летчиков на истребителях F-16. Кроме того, такие базы могут открыть и на Украине, сообщил в среду, 8 ноября, советник командования ВВС страны Юрий Игнат, пишет .
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