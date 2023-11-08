Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 871 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Как на счет собственного производства? Не хилый такой баланс 20/28, т.е. 5 из 7 копеек на импорт приходится.В Минпромторге РФ...
  • Михаил Еграшин
    У Японии же нет ядерного оружия (кроме американского), в чем сотрудничество? Или мы им ненужные ядрёны бомбы дарим?РФ выходит из сог...
  • Аким Воземчук
    И  обязательно вызвать ,всех указанных фигурантов уголовного дела , повесткой к следователю .Лучше нарочно ,под роспи...МВД РФ объявило в...

В Румынии создадут центр подготовки пилотов ВСУ на истребителях F-16

В Румынии создадут центр подготовки пилотов ВСУ на истребителях F-16

В Румынии создадут учебный центр, в котором будут готовить украинских летчиков на истребителях F-16. Кроме того, такие базы могут открыть и на Украине, сообщил в среду, 8 ноября, советник командования ВВС страны Юрий Игнат, пишет .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх