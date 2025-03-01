Трамп и Зеленский: конфликт в Белом доме поставил под угрозу Украину

Конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме вызвал опасения в Киеве: отменена сделка по редкоземельным металлам, а украинский депутат прогнозирует серьёзные последствия для всей Украины.
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