Bild: Трамп тайно работает над возвращением "Северного потока – 2"

РИА Новости/Артем Кулекин Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз неофициально ездил в Швейцарию для переговоров по трубопроводу "Северный поток", пишет Bild.
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