В Киеве потирают руки: Европа готовится к войне с Россией

Ну, да, мы- то бьём не по мирным жителям, а по националистам и фашистам. Значит и Лондон тоже фашистыы, я уж не говорю про другую Европу. Что ж, посмотрим.

ЛК

Любовь Кузьмина

Салорейх мало беспокоит то, что даже если от него останутся одни развалины. Те кто управляет этим образованием, всегда будут в шоколаде, как и в настоящее время. В этом деле у них упор делается на то, что российское руководство придерживается гуманных принципов в этой СВО и поэтому им не о чем беспокоиться. Кончится салорейх, пойдет следующий. Все по списку. Эта война по сути, бесконечная. Сломать их раж, вот главная задача. Так как сейчас ведется СВО их не сломаешь, так как главным "закоперщикам" ничего не угрожает, а их военная промышленность набирает обороты. Отсутствие решимости в действиях у нашего руководства, вот главное то, что поддерживает этот раж Запада.