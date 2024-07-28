Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве потирают руки: Европа готовится к войне с Россией

В Киеве потирают руки: Европа готовится к войне с Россией

Европа готовится к войне, и канцлер Германии Шольц только рад предоставить свою территорию под ракеты США при условии отсутствия ответственности за их применение.

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Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
Ну, да, мы- то бьём не по мирным жителям, а по националистам и фашистам. Значит и Лондон тоже фашистыы, я уж не говорю про другую Европу. Что ж, посмотрим.
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5 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Салорейх мало беспокоит то, что даже если от него останутся одни развалины. Те кто управляет этим образованием, всегда будут в шоколаде, как и в настоящее время. В этом деле у них упор делается на то, что российское руководство придерживается гуманных принципов в этой СВО и поэтому им не о чем беспокоиться. Кончится салорейх, пойдет следующий. Все по списку. Эта война по сути, бесконечная. Сломать их раж, вот главная задача. Так как сейчас ведется СВО их не сломаешь, так как главным &quot;закоперщикам&quot; ничего не угрожает, а их военная промышленность набирает обороты. Отсутствие решимости в действиях у нашего руководства, вот главное то, что поддерживает этот раж Запада.
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Салорейх уже понял, что 3,14здец ему показан, и в этот абздатц он хочет погрузить своих &quot;верных&quot; союзников в этот ад, ведь как известно из популярного фильма из уст &quot;Шарапова&quot; (В. Конкина) - &quot;... ему одному брать вышак скушно.....&quot;, поэтому гейропа вместе с шольцем уже устремлена в ад! С чем их дебилов и &quot;поздравляем&quot;!!!!
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2 час.

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