Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

449 подписчиков

Плазмотерапия: доказательств нет, но денежки нам несите

Плазмотерапия: доказательств нет, но денежки нам несите

﻿﻿Плазмотерапия или PRP-терапия (плазма, обогащенная тромбоцитами) позиционируется как революционный метод оздоровления и омоложения, основанный на введении пациенту собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх