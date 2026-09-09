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Новости Липецка

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В Ельце задержали подозреваемую в краже со счета попутчицы на 680 тысяч рублей

В Ельце задержали подозреваемую в краже со счета попутчицы на 680 тысяч рублей

Женщины познакомились в автобусе Ростов-на-Дону – Москва. Подозреваемая получила доступ к телефону попутчицы и увидела крупную сумму на счете, которую решила присвоить.

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