Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Вопрос ВНИМАТЕЛЬНО прочитал? Иль только буковки посмотрел? Вопрос звучал ТАК: "... ГДЕ и КОГДА силы так называемой мо...Десант НАТО перел...
  • Александр Мартынов
    Уроды !«Что Путин себе п...
  • Владислав Владислав
    Твари английские, доберемся мы до вашего вшивого островка ...«Что Путин себе п...

Олигархи Рублевки придумали наказание сбежавшей комикессе Татьяне Лазаревой

Олигархи Рублевки придумали наказание сбежавшей комикессе Татьяне Лазаревой

Олигархи Рублевки, которые до отъезда телеведущей и комикессы Татьяны Лазаревой* в связи с СВО нередко приглашали популярную артистку в качестве ведущей на свои мероприятия, сегодня полностью поменяли отношение к беглой лицедейке-иноагенту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Олигархи  Рублёвки объявили бойкот своему уёб-щу! Во как! Такая экстравагантная  новость!  Жуть просто! И еще кому то там!)) Веселая  у них житуха!)
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх