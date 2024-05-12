Олигархи Рублевки придумали наказание сбежавшей комикессе Татьяне Лазаревой

Олигархи Рублевки, которые до отъезда телеведущей и комикессы Татьяны Лазаревой* в связи с СВО нередко приглашали популярную артистку в качестве ведущей на свои мероприятия, сегодня полностью поменяли отношение к беглой лицедейке-иноагенту.