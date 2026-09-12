Триллионы кровавых долларов и "Новый американский век": Кто на самом деле заказал "новый Перл-Харбор" 9/11?

Катастрофа 11 сентября 2001 года по мере расследований превращалась из трагедии в самый прибыльный военно-политический проект XXI века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Константин Крохин...
- «Иди отсюда, не п...
- «Иди отсюда, не п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым