Иран предрек провал соглашения по СВПД при навязывании несправедливых условий

Если США, Великобритания и Франция будут пытаться навязать Ирану несправедливое соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), посвященному иранской ядерной программе, то соглашение будет провалено.
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