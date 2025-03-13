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Иран предрек провал соглашения по СВПД при навязывании несправедливых условий

Если США, Великобритания и Франция будут пытаться навязать Ирану несправедливое соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), посвященному иранской ядерной программе, то соглашение будет провалено.

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