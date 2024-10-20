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Премьер Британии Стармер убрал из своей резиденции портрет Шекспира

Премьер Британии Стармер убрал из своей резиденции портрет Шекспира

Британский премьер-министр Кир Стармер распорядился убрать из своей официальной резиденции на Даунинг-стрит полотно с изображением Уильяма Шекспира, известного английского поэта и драматурга, сообщает The Telegraph.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
И то! По навешают хрен поймёшь кого. Ну в самом деле он же с этим пацаном в колледже не учился!
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