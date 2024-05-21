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Военные новости ★ спецоперация

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Украинский ресурс: Прорыв российских войск в Волчанске грозит созданием «самого

Украинский ресурс: Прорыв российских войск в Волчанске грозит созданием «самого большого» котла для ВСУ Украинский ресурс: Прорыв российских войск в Волчанске грозит созданием «самого большого» котла для ВСУПрорыв российских войск на Волчанском направлении грозит созданием котла для Купянской группировки ВСУ, это прекрасно понимают в Генштабе, предпринимая попытки не допустить развития такой ситуации.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Надо закрыть котел и &quot;вскипятить в нем воду&quot;!
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21 час.
Юрий Вереин
И пожарить яичницу...
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17 час.
Владимир Петров
Ложь, п-ж и провокация. Могут так заманивать. Действовать надо по своим планам...
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15 час.

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