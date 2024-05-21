Украинский ресурс: Прорыв российских войск в Волчанске грозит созданием «самого большого» котла для ВСУ Украинский ресурс: Прорыв российских войск в Волчанске грозит созданием «самого большого» котла для ВСУПрорыв российских войск на Волчанском направлении грозит созданием котла для Купянской группировки ВСУ, это прекрасно понимают в Генштабе, предпринимая попытки не допустить развития такой ситуации.