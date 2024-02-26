Игрок ЦСКА Заболотный: пытаемся создать достойную конкуренцию "Зениту"

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный, говоря о результатах армейского клуба в первой половине сезона, отметил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) клуб должен быть выше, а также высказался о конкуренции с петербургским "Зенитом".
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