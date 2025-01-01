Родственные "мёртвые души”: Как в петербургской больнице растворились 344 миллиона из бюджета

В Петербурге ведётся расследование одного из крупнейших хищений в новейшей истории города. Сотрудников городской больницы № 20 подозревают в том, что из-за них в из бюджета пропали несколько сотен миллионов рублей.
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