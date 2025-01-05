Афиша мероприятий 5 января в Калуге

5 декабря в Калуге пройдут следующие праздничные мероприятия: Парк Театра юного зрителя 11:00 - Развлекательная программа "С Новым годом, Калуга!" СШ "Старт" 11:00 - Лыжный марафон Городской парк культуры и отдыха 16:00 - Праздник русской шапки "Ушанка-2025" 18:00 - Зимняя танцплощадка .
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