На трассе М-11 «Нева» с 28 октября вводится зимний скоростной режим

Рекомендованная скорость автотранспорта будет снижена Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с 28 октября на трассе М-11 «Нева» будет введен зимний скоростной режим.
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