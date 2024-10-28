Самый «секретный» природный ресурс: как в СССР добывали уран

Миф о том, что урановую руду в Советском Союзе добывали исключительно заключенные-смертники, возник, возможно, из-за того, что эту тему поначалу курировал лично Лаврентий Берия, поскольку она была частью масштабного «атомного проекта» Догнать и перегнать Запад До начала Великой Отечественной войны добычей урана в СССР особо не интересовались.