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«Это не такая уж сложная задача»: британский экс-министр накинулся на Зеленского за отказ от мобилизации женщин

«Это не такая уж сложная задача»: британский экс-министр накинулся на Зеленского за отказ от мобилизации женщин

Бывший министр обороны Великобритании в консервативных правительствах Джонсона и Трасс Бен Уоллес в очередной раз раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от проведения на Украине тотальной мобилизации.

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