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  • валерий тимофеев
    Мало видимо Израилю столько смертей сектора Газа, до России решили дотянуться! Евреи с дуба пали и о поребрик головой...Скоро мы закончим...
  • Галина Кузнецова
    Что, опять утерлись? Если сам себя не уважаешь - никто уважать не будет. А у нас это на каждом шагу: никого не боящие...ОТ НАГЛОСТИ РАСТЕ...
  • Олег Aзаров
    Всё правильно статье написано. Только с какого бодуна под фотографией Васильева поставили подпись, что это Амир Вайтм...Скоро мы закончим...

Кладбище американцев в Бердычах: Сырский пытается «броней» сдержать прорыв российских войск, но наши жгут его танки

Кладбище американцев в Бердычах: Сырский пытается «броней» сдержать прорыв российских войск, но наши жгут его танки

Под Авдеевкой наблюдаются «качели», противник бросает в бой «Абрамсы», которые берегли на крайний случай Российские войска не позволили ВСУ закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное после их бегства из Авдеевки и продолжают теснить противника в западном направлении.

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Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
Дизель в абрамсе? Не знал...
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11 час.
ВС
Вы правы. В Абрамсе  установлен газотурбинный двигатель.
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11 час.
лл
лина любимцева
Храни Господь наших ребят!!!!
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10 час.

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