Кладбище американцев в Бердычах: Сырский пытается «броней» сдержать прорыв российских войск, но наши жгут его танки

Под Авдеевкой наблюдаются «качели», противник бросает в бой «Абрамсы», которые берегли на крайний случай Российские войска не позволили ВСУ закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное после их бегства из Авдеевки и продолжают теснить противника в западном направлении.