Молодым везде у нас дорога. Как находят работу выпускники вузов?

Чтобы как-то удержать в стране молодых специалистов и обеспечить кадрами медицинские и образовательные учреждения Республики Молдова, власти вынуждены использовать советскую практику распределения по направлению выпускников вузов и колледжей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии