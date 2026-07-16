Кулинарные мифы, которые мешают готовить: личный разбор заблуждений

Сколько раз я ловила себя на мысли, что действую на кухне по каким-то негласным правилам, которые на самом деле только мешают? За годы практики я собрала целую коллекцию кулинарных мифов — от безобидных, но бесполезных, до откровенно опасных.
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