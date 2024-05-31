«Утверждает, что сделал меня», — Пугачева об очередном процессе развода

Брак Аллы Пугачевой и Александра Стефановича — самая осуждаемая тема в советском шоу-бизнесе. Они встретились в начале 1970-х годов, когда Пугачева уже начала завоевывать популярность своими яркими выступлениями и мощным голосом.
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