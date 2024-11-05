МИД России: ВСУ убили мирных жителей при эвакуации из Часова Яра

МОСКВА, 5 ноября ФедералПресс. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о гибели группы мирных жителей при эвакуации из Часова Яра в ДНР в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ)«ВСУ преднамеренно расстреляли украинских беженцев, пытавшихся спастись на российской стороне.