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Царьград

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Сара Вагенкнехт поддержала назначение от АдГ в Саксонии-Анхальт

Сара Вагенкнехт поддержала назначение от АдГ в Саксонии-Анхальт

Сара Вагенкнехт и партия "Союз за социальную справедливость" поддержали кандидатуру "Альтернативы для Германии" для главы парламента Саксонии-Анхальт.

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