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Стефен Карри во время посещения Дубая потренировался в песчаных дюнах

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вместе с женой Айешей посетил Дубай во время отпуска.  В Дубае 2-кратный MVP НБА не только отдохнул, но и потренировался в песчаных дюнах.

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