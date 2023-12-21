В Екатеринбурге могут поднять штрафы за неправильную и неоплаченную парковку

Платные парковки в Екатеринбурге до сих пор не вышли на самоокупаемость. На сегодняшний день только 30-40% водителей добросовестно оплачивают стоянку, заявил вице-мэр Андрей Корюков на заседании комиссии МСУ в городской думе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии