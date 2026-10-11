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Царьград

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16-летний водитель задержан ночью на трассе Коноша — Вожега

16-летний водитель задержан ночью на трассе Коноша — Вожега

Ночью 10 октября на 3-м километре трассы Коноша — Вожега инспекторы остановили «ВАЗ-21130», которым управлял 16-летний подросток.

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