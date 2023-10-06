БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • ВераВерная
    Ну, этому не научишь, с этим родиться надо)))И куда ты катишьс...
  • Юрий Астахов
    СМИ правителей много лет лгут или передергивают факты, а правители все вопросы решают за счет народа. НДС для богатен...И куда ты катишьс...
  • Владимир Сабакарь
    Это не по мысли вождя это твой лично вывод. Это ты русских ненавидишь.В Казахстане семи...

Конец СВО уже в следующем году? Или «еще лет 10»?

Конец СВО уже в следующем году? Или «еще лет 10»?

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