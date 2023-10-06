Конец СВО уже в следующем году? Или «еще лет 10»?

Что имел в виду Сергей Шойгу, говоря о «достижении намеченных целей до 2025 года»? Андрей Захарченко На фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Материал комментируют: Богдан Безпалько Сергей Марков 26 сентября в ряде российских информационных ресурсов появились заметки, из заголовков которых следовало, что министр обороны РФ Сергей Шойгу «рассказал, когда закончится спецоперация на Украине».