Челябинская область взяла 3 награды премии «Промышленная робототехника»

Центр промышленной роботизации Челябинской области признан лучшим региональным институтом развития на форуме «Цифровые дни Иннополиса», а Челябинский кузнечно-прессовый завод и ЮУрГУ получили награды в номинациях «Просветитель года» и «Лучший образовательный проект в робототехнике».
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