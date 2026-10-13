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Царьград

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Челябинская область взяла 3 награды премии «Промышленная робототехника»

Челябинская область взяла 3 награды премии «Промышленная робототехника»

Центр промышленной роботизации Челябинской области признан лучшим региональным институтом развития на форуме «Цифровые дни Иннополиса», а Челябинский кузнечно-прессовый завод и ЮУрГУ получили награды в номинациях «Просветитель года» и «Лучший образовательный проект в робототехнике».

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