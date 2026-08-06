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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Степан Старков: «Металлург» – самая атакующая команда и быстрая команда в КХЛ, наверное. Игра построена на коротком пасе и контроле шайбы. Мне такой хоккей нравится»

Нападающий Степан Старков рассказал о переходе в «Металлург» из «Адмирала». В межсезонье уральский клуб получил форварда, отдав взамен Джелал-ад-Дин Амирбекова, Михаила Грасса и Кирилла Жукова.

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