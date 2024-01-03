ЕС ввел санкции против компании «Алроса» и её гендиректора Маринычева

Крупнейшая российская алмазодобывающая компания «Алроса» и ее генеральный директор Павел Маринычев включены в антироссийский санкционный пакет Евросоюза, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
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