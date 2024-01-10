1. «Зенит» подписал Ильзата Ахметова, соглашение – до лета 2026-го с опцией продления на год. Хавбек перед этим расторг контракт с «Краснодаром».
Ахметов в «Зените», Вернер в «Тоттенхэме», канадец из СКА получил паспорт РФ, «Челси» проиграл клубу из Чемпионшипа, скандал с фото Губановой, Гашек обратился к российским хоккеистам и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
Сегодня полуфинал Кубка Лиги, «Ливерпуль» играет с «Фулхэмом». Последний матч (тоже на «Энфилде») между ними закончился со счётом 4:3 и нет оснований, что сегодня будет сухая игра. Это всё-таки кубок, меньше зажимов, больше драйва. У «Ливерпуля» будет полуторный состав, без Алиссона и Трента.
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7 час.
Лена Мисько
Мостовой: хорошо, что «Енисей» взял Тихонова, а не очередного ноунейма🔥 «Что не срослось с «Енисеем»? Ничего и не должно было срастись. Был звонок до Нового года, мы решили отложить. После ничего и не было. Видел, что помимо моей фамилии, было ещё фамилий пять. Поэтому ничего такого. В этом шорт-листе я был с экс-тренером «Спартака» Массимо Каррерой? Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним. Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма какого-нибудь. Я спокойно к этому отношусь, даже ни с кем толком не разговаривал. Давно, когда я вернулся в Россию, мне задавали вопрос: «Александр, кем вы себя видите в будущем?». Я отвечал, что хотел бы быть в нашем футболе. Лет 15 прошло, а я ещё ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве. Жизнь такая, что не знаешь, что будет завтра или тем более через полгода. Все заждались меня в роли тренера? Да никто не заждался». Источник: «championat.com»
Чемпионат.com: новости спорта
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6 час.
Лена Мисько
🇧🇾БЕЛАРУСЬ СОГЛАСНА ПРОВЕСТИ МАТЧ С РОССИЕЙ🇷🇺 Как сообщает источник команда Белоруссии по футболу готова провести товарищеский матч со сборной России только в июне 2024 года, так как календарь игр уже запланирован. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич. Если матч состоится, то пройдет в июне, но на сегодняшний день мы не достигли конкретики в переговорах, пока не подписан договор на проведение игры, - сказал Василевич. - Остальные даты у нас заняты, у нас официальные матчи всю осень. В последний раз общались с РФС по поводу матча, когда с Новым годом друг друга поздравляли. Многое зависит именно от РФС, имею в виду желание, планы главного тренера [Валерия Карпина]. Мы готовы, с удовольствием сыграем".
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5 час.
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