Ахметов в «Зените», Вернер в «Тоттенхэме», канадец из СКА получил паспорт РФ, «Челси» проиграл клубу из Чемпионшипа, скандал с фото Губановой, Гашек обратился к российским хоккеистам и другие новости

Лена Мисько

Мостовой: хорошо, что «Енисей» взял Тихонова, а не очередного ноунейма🔥 «Что не срослось с «Енисеем»? Ничего и не должно было срастись. Был звонок до Нового года, мы решили отложить. После ничего и не было. Видел, что помимо моей фамилии, было ещё фамилий пять. Поэтому ничего такого. В этом шорт-листе я был с экс-тренером «Спартака» Массимо Каррерой? Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним. Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма какого-нибудь. Я спокойно к этому отношусь, даже ни с кем толком не разговаривал. Давно, когда я вернулся в Россию, мне задавали вопрос: «Александр, кем вы себя видите в будущем?». Я отвечал, что хотел бы быть в нашем футболе. Лет 15 прошло, а я ещё ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве. Жизнь такая, что не знаешь, что будет завтра или тем более через полгода. Все заждались меня в роли тренера? Да никто не заждался». Источник: «championat.com»