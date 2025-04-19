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Почему люди так любят магию и гороскопы? Ответ вас шокирует

Почему люди так любят магию и гороскопы? Ответ вас шокирует

Согласно исследованию польского Центра изучения общественного мнения за 2018 год, 45% опрошенных поляков признались в регулярном чтении гороскопов, а 15% рассказали, что перед принятием жизненно важного решения обращаются к гадалкам.

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