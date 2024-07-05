Ремонт кухни площадью всего 6 кв. метров

Если со скромными габаритами гостиной, спален и даже санузла в «хрущевках» наши соотечественники уже смирились, то крошечные размеры кухонь периодически вызывают ярость хозяек, которые не могут развернуться и расставить по местам всю необходимую утварь для приготовления еды.